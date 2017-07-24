Молодые руководители НКО Башкирии участвуют на форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: с сайта ММПС РБ Молодые руководители НКО Башкирии участвуют на форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: с сайта ММПС РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Во Владимирской области на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» начала работу четвёртая профильная смена. Её участниками стали 1000 молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих организаций. В их числе есть и молодые делегаты из Башкортостана.

«Этот форум — место для развития и общения активной молодёжи со всей России, возможность представить свой проект и получить поддержку. Мы благодарны Министерству молодежной политики и спорта РБ за оказанную возможность представить регион», — признались участники из республики.

Как сообщили в пресс-службе молодежно-спортивного ведомства региона, учебная неделя открылась встречей с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. В ходе общения он подчеркнул, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций.

Образовательная программа продолжилась дискуссией с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым, председателем координационного совета Союза добровольцев России Яной Лантратовой и президентом Центра стратегических исследований религий и политики современного мира Максимом Шевченко.

Гостями форума на этой смене также станут Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева и другие представители государства и некоммерческого сектора.

Участники форума обсудят перспективы развития некоммерческого сектора нашей страны, в том числе добровольческих и правозащитных проектов.

В рамках смены также состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники площадки смогут представить свои проекты социальной направленности, лучшие получат рекомендации на получение грантов в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.