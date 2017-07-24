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24 июля Понедельник

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Жителей Башкирии приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

КУЛЬТУРА

Жителей Башкирии приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» Фото: Дарья Петрова

Жителей Башкирии приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» Фото: Дарья Петрова

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На минувшей неделе стартовал I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, работы принимаются до 2 сентября 2017 года. Прислать их могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Оценивать мастерство участников будут художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше и другие известные фотографы, журналисты, художники и общественные деятели.

«Русская цивилизация — это взаимопереплетение культур многонационального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет ваше мастерство», — обратился ко всем потенциальным участникам руководитель Федерального агентства по делам национальностей, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители. Церемония награждения состоится в конце сентября 2017 года в Москве.

Подробная информация — на сайте конкурса.

Теги: фотоконкурс
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