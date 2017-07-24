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24 июля Понедельник

Уфа   °

Уфимцев приглашают на танцевальный open air

КУЛЬТУРА

УФА, 24 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Танцевальная open air вечеринка состоится в Уфе 27 июля на Площади двух фонтанов (за Молодежным театром).

По идее организаторов на одной площадке будут представлены мастер-классы от ведущих танцоров клуба по zumba и латиноамериканским танцам. Каждый желающий сможет присоединиться к танцорам и освоить новые движения.

Кульминацией вечеринки станет розыгрыш клубной фитнес-карты среди всех участников и гостей вечера.

Также на площади будет работать детская анимация. Вход свободный для всех.

Начало в 19.00.

Теги: open air, танцы
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