Собственников зданий обяжут содержать и благоустраивать прилегающие территории

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Собственников зданий могут обязать содержать и благоустраивать прилегающие территории согласно правилам, установленным муниципалитетами. Предложение изменить законодательно на федеральном уровне внесено в резолюцию форума единороссов «Городская среда», который проходит в Краснодаре под председательством премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Участники форума считают необходимым упростить механизм передачи муниципалитетами благоустроенных дворов в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минстрою России предложено подготовить новые предложения по условиям предоставления субсидий на поддержку госпрограмм по формированию комфортной городской среды в 2018 году.

В резолюцию также вошли рекомендации Минфину России предусмотреть при формировании бюджета на 2018-2020 годы выделение субсидий регионам на благоустройство не ниже уровня 2017 года. Единороссы предлагают выделить дополнительные средства на благоустройство парков.

По итогам форума может быть продолжен проект для моногородов «Пять шагов благоустройства» до 2022 года.