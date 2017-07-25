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В Башкирском Зауралье пройдет первый тренинг по организации кооперативов

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В Башкирском Зауралье пройдет первый тренинг по организации кооперативов Фото: пресс-служба правительства РБ

В Башкирском Зауралье пройдет первый тренинг по организации кооперативов Фото: пресс-служба правительства РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

25 июля Аппаратом Правительства РБ совместно с ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования РБ» в селе Аскарово Абзелиловского района, в здании районной администрации, будет проведено тренинговое мероприятие со специалистами администрации муниципальных образований, ответственных за развитие кооперации, консультантами ИКЦ, главами сельских поселений, предпринимателями. На мероприятие подали заявки 60 участников из Абзелиловского, Баймакского, Учалинского, Зилаирского, Бурзянского районов и города Сибая. Приглашены также все желающие организовать сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Форум начнется в 11.00 с круглого стола по теме: «Сопровождение кооперативного взаимодействия производства, переработки и торговли». В нем примут участие специалисты администраций, ответственные за развитие кооперации, а также консультанты ИКЦ, оказывающие бухгалтерские и консалтинговые услуги.

Участие в мероприятии бесплатное.

Согласно информации директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимира Свеженца, с 2018 года грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов ожидается осуществить в размере до 60% от общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета и до 20% — за счет регионального бюджета. Таким образом, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2018 года ожидается в размере до 80% от общего объема финансирования — в 2015-2017 годах она составляла 60%.

Теги: сельхозкооперативы
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