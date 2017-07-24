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Придут ли в Башкирию австрийские технологии?

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Придут ли в Башкирию австрийские технологии? Фото: предоставлено автором

Придут ли в Башкирию австрийские технологии? Фото: предоставлено автором

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Юлай Магсумов/.

Более года назад руководство концерна «Ласселсбергер» заявило о значительных инвестиционных планах в Башкортостане. В Абзелиловском районе планируется строительство завода по выпуску сухих строительных смесей на основе белого цемента.

Об этой компании до недавнего времени жители республики узнавали, проезжая по шоссе «Уфа — Аэропорт» и наблюдая большие неоновые буквы с названием холдинга на русском и английском языках. Известна также и керамическая плитка с одноименным названием.

Пытаясь узнать больше о деятельности холдинга, наш внештатный автор побывал в Австрии и Чехии на заводах компании «Ласселсбергер», составил представление о принципах их работы и рассказывает об этом в формате путевых заметок.

Подробности читайте в материале «Общественной электронной газеты».

Теги: инвестиции, ласселсбергер
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