Придут ли в Башкирию австрийские технологии? Фото: предоставлено автором Придут ли в Башкирию австрийские технологии? Фото: предоставлено автором

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Юлай Магсумов/.

Более года назад руководство концерна «Ласселсбергер» заявило о значительных инвестиционных планах в Башкортостане. В Абзелиловском районе планируется строительство завода по выпуску сухих строительных смесей на основе белого цемента.

Об этой компании до недавнего времени жители республики узнавали, проезжая по шоссе «Уфа — Аэропорт» и наблюдая большие неоновые буквы с названием холдинга на русском и английском языках. Известна также и керамическая плитка с одноименным названием.

Пытаясь узнать больше о деятельности холдинга, наш внештатный автор побывал в Австрии и Чехии на заводах компании «Ласселсбергер», составил представление о принципах их работы и рассказывает об этом в формате путевых заметок.

Подробности читайте в материале «Общественной электронной газеты».