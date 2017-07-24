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Уфимка Аделина Ибатуллина - чемпионка мира по современному пятиборью в Чехии

СПОРТ

Уфимка Аделина Ибатуллина - чемпионка мира по современному пятиборью в Чехии Фото: сайт Федерации современного пятиборья РФ

Уфимка Аделина Ибатуллина - чемпионка мира по современному пятиборью в Чехии Фото: сайт Федерации современного пятиборья РФ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Праге (Чехия) завершился чемпионат мира по современному пятиборью. В составе российской сборной выступила воспитанница башкирского спорта — Аделина Ибатуллина.

По итогам соревнований она стала чемпионкой мира среди кадетов «А». Аделина финишировала первой, на восемь секунд опередив итальянку Елену Мичели, и на 23 секунды — участницу Олимпиады 2016 года египтянку Хайди Морси.

В командном первенстве сборная России в составе Аделины Ибатуллиной, Виктории Новиковой и Алёны Авдеевой заняла второе место. Первыми стали представительницы Италии, а третьими — мексиканки, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Теги: современное пятиборье
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