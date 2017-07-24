На соревнованиях по рыбалке в Башкирии самым крупным уловом стал трехкилограммовый лещ Фото: УФСИН по РБ На соревнованиях по рыбалке в Башкирии самым крупным уловом стал трехкилограммовый лещ Фото: УФСИН по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Управление ФСИН по Башкирии провело традиционные соревнования по рыбалке. В них приняли участие 25 сотрудников. Рыбалка прошла на пруду близ деревни Нурлино Уфимского района. Победителя определяли по весу улова за семь часов.

Первое место с результатом 14,85 кг занял Дмитрий Лабырев из мелеузовской ИК-7. Вторым стал сотрудник ИК-8 Дамир Ибрагимов — 13,95 кг рыбы. Третье место у Михаила Суслова, сотрудника Стерлитамакской воспитательной колонии. Он же получил приз за добычу самой крупной рыбы — леща весом 2,82 кг.