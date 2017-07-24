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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии создана региональная редакция всероссийского литературного журнала «ЛиФФт»

КУЛЬТУРА

В Башкирии создана региональная редакция всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Фото: Башинформ

В Башкирии создана региональная редакция всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Фото: Башинформ

УФА, 24 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане создана региональная редакция всероссийского литературного журнала «ЛиФФт». Выход первого номера журнала в республике проанонсировала региональный редактор издания, поэтесса Лариса Абдуллина.

«С новым журналом всех нас — писателей и читателей Башкортостана! Я очень рада поздравить вас с таким значимым культурным событием на широких просторах российской словесности, как выход в свет интересного, долгожданного издания!» — обращается редактор со страниц журнала.

Проект «ЛиФФт» интересен тем, что дает возможность издавать республиканские номера журнала, в которых произведения башкирских авторов, благодаря усилиям региональных переводчиков, будут донесены до русскоязычного читателя.

Например, в первый выпуск журнала «ЛиФФт» в Башкирии вошли произведения таких авторов, как Равиль Бикбаев, Мустай Карим, Салават Абузаров, Юмабика Ильясова, Марсель Салимов, Заки Алибаев, Мунир Кунафин, Наиль Махмутов, Айгиз Баймухаметов.

За один год планируется издание двух таких региональных выпусков.

Справка. Проект «ЛиФФт» — Всероссийский литературный фестиваль и одноименный литературный журнал. Среди его участников — 50 регионов. На сегодняшний день в рамках проекта издано пять всероссийских и десять региональных журналов «ЛиФФт».

Теги: литература, литературный журнал, издательское дело
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