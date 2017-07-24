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Кадастровые инженеры Башкирии отмечают свой профессиональный праздник

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Кадастровые инженеры Башкирии отмечают свой профессиональный праздник Фото: открытый источник

Кадастровые инженеры Башкирии отмечают свой профессиональный праздник Фото: открытый источник

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодно 24 июля в России отмечается День кадастрового инженера — праздник специалистов, совмещающих несколько профессий в одной.

Для выполнения работ по технической инвентаризации и составлению технических планов объектов недвижимости, определению границ земельных участков и подготовке межевых планов кадастровым инженерам необходимо обладать знаниями юриста, геодезиста, землеустроителя и оценщика одновременно.

Исполнители кадастровых работ получили возможность отмечать день своей профессии в 2008 году, когда саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры» инициировала учреждение в стране Дня кадастрового инженера. Дату 24 июля выбрали в связи с принятием 24 июля 2007 года Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (с 1 января 2017 года — «О кадастровой деятельности»).

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на повышение качества результатов кадастровых работ. Среди них — изменение требований к кадастровым инженерам, введение института СРО кадастровых инженеров с целью контроля, обеспечение единообразия проведения кадастровых работ.

На сегодняшний день кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Поэтому перед заключением договора на выполнение кадастровых работ рекомендуется проверять сведения о кадастровом инженере. Они содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты по Башкортостану, в настоящее время в республике насчитывается около тысячи действующих кадастровых инженеров, которые являются членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и имеют соответствующую профессиональную подготовку.

Теги: кадастровая палата, Росреестр, кадастровые инженеры
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