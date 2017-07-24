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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе на пляжах спасатели спасли девятерых купальщиков

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе за три последних дня дежурные спасатели спасли из воды девять тонущих. Четверо из них — дети. Всего с начала сезона спасено 19 человек, сообщили в городской «Службе спасения». В минувшие выходные городские пляжи, по приблизительным подсчетам, посетили около 9 тысяч отдыхающих. Самым посещаемым из 10 мест отдыха стал пляж «Солнечный» в Кировском районе — порядка 4 тысяч человек. Зону отдыха «Кашкадан» в Сипайлово посетили более 1 тысячи уфимцев, пляж «Гольфстрим» на озере Теплом — около 600 отдыхающих.

Напомним, спасатели дежурят на пляжах с 11.00 до наступления темноты.

Теги: пляжи, спасатели, отдых
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