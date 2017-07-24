Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.93

EUR 68.66

24 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе простились с артистом хоровой капеллы и талантливым мастером сцены Фарвазом Мухаметшиным

ОБЩЕСТВО

В Уфе простились с артистом хоровой капеллы и талантливым мастером сцены Фарвазом Мухаметшиным Фото: сайт БГФ

В Уфе простились с артистом хоровой капеллы и талантливым мастером сцены Фарвазом Мухаметшиным Фото: сайт БГФ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 24 июля, в Уфе в последний путь проводили артиста хоровой капеллы, талантливого мастера сцены и администратора Фарваза Мухаметшина. Он скончался после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Фарваз Баязитович родился 28 апреля 1949 года в деревне Исякаево Ишимбайского района. В 1972 году окончил Уфимское училище искусств, после чего пришел на работу в Башкирскую государственную филармонию. Свою творческую деятельность он начал в качестве артиста — ведущего голоса басовой партии Башкирской академической капеллы (ныне — Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Т. Сайфуллина).

В ноябре 1990 года руководство филармонии предложило Фарвазу Мухаметшину занять пост директора хоровой капеллы. Благодаря хорошему владению репертуаром капеллы и осуществляя пропаганду национального хорового искусства, он сумел организовать гастроли коллектива по городам России.

В 1993 году Фарваз Баязитович был приглашен в молодую на тот момент группу «Кызык и Мэзэк» на главную роль Мэзэка в паре с Валитом Илимбетовым. За годы работы в этом коллективе он создал яркие и незабываемые сатирические образы и персонажи. Наиболее любимые публикой: Врач в «Таинственной болезни» Якшидавлетова, Старушка в «Посиделках» Итбаева, Врачеватель в интермедии «По Кашпировскому» Илимбетова, Обыватель в «Наказании» Искужина. До сих пор большой популярностью пользуются телевизионные выпуски «Кызыка и Мэзэка» с его участием.

В 1995 году за выдающийся вклад в развитие башкирского эстрадного искусства и высокое исполнительское мастерство Фарвазу Мухаметшину было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

В 2002 году он берется за работу администратора в только что созданном Национальном оркестре народных инструментов РБ. За годы работы в нем организовал множество различных мероприятий — начиная с концертов-бесед для дошкольников и школьников, так и для широкой аудитории. В мае 2006 года в Казани состоялся первый Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России, где оркестр успешно выступил, заняв первое место.

В 2009 году Фарваз Баязитович вновь вернулся в капеллу, а с 2010 года также стал исполнять обязанности администратора капеллы.

«Светлая память о Фарвазе Мухаметшине — личности с большой внутренней культурой, скромном, интеллигентном человеке и талантливом артисте — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе филармонии.

Теги: утраты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть