В Уфе простились с артистом хоровой капеллы и талантливым мастером сцены Фарвазом Мухаметшиным Фото: сайт БГФ В Уфе простились с артистом хоровой капеллы и талантливым мастером сцены Фарвазом Мухаметшиным Фото: сайт БГФ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 24 июля, в Уфе в последний путь проводили артиста хоровой капеллы, талантливого мастера сцены и администратора Фарваза Мухаметшина. Он скончался после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Фарваз Баязитович родился 28 апреля 1949 года в деревне Исякаево Ишимбайского района. В 1972 году окончил Уфимское училище искусств, после чего пришел на работу в Башкирскую государственную филармонию. Свою творческую деятельность он начал в качестве артиста — ведущего голоса басовой партии Башкирской академической капеллы (ныне — Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Т. Сайфуллина).

В ноябре 1990 года руководство филармонии предложило Фарвазу Мухаметшину занять пост директора хоровой капеллы. Благодаря хорошему владению репертуаром капеллы и осуществляя пропаганду национального хорового искусства, он сумел организовать гастроли коллектива по городам России.

В 1993 году Фарваз Баязитович был приглашен в молодую на тот момент группу «Кызык и Мэзэк» на главную роль Мэзэка в паре с Валитом Илимбетовым. За годы работы в этом коллективе он создал яркие и незабываемые сатирические образы и персонажи. Наиболее любимые публикой: Врач в «Таинственной болезни» Якшидавлетова, Старушка в «Посиделках» Итбаева, Врачеватель в интермедии «По Кашпировскому» Илимбетова, Обыватель в «Наказании» Искужина. До сих пор большой популярностью пользуются телевизионные выпуски «Кызыка и Мэзэка» с его участием.

В 1995 году за выдающийся вклад в развитие башкирского эстрадного искусства и высокое исполнительское мастерство Фарвазу Мухаметшину было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

В 2002 году он берется за работу администратора в только что созданном Национальном оркестре народных инструментов РБ. За годы работы в нем организовал множество различных мероприятий — начиная с концертов-бесед для дошкольников и школьников, так и для широкой аудитории. В мае 2006 года в Казани состоялся первый Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России, где оркестр успешно выступил, заняв первое место.

В 2009 году Фарваз Баязитович вновь вернулся в капеллу, а с 2010 года также стал исполнять обязанности администратора капеллы.

«Светлая память о Фарвазе Мухаметшине — личности с большой внутренней культурой, скромном, интеллигентном человеке и талантливом артисте — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе филармонии.