В Башкирии стало известно о судьбе детей трагически погибших супругов Надыргуловых Фото: соцсети В Башкирии стало известно о судьбе детей трагически погибших супругов Надыргуловых Фото: соцсети

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане из-за трагического случая с родителями на реке Таналык в Хайбуллинском районе осиротели четверо детей. Сейчас они находятся в приюте. Об этом агентству «Башинформ» сообщила заместитель главы администрации района по социальным вопросам Минзаля Баймурзина.

«Сейчас все дети находятся в приюте в селе Исянгулово. Без родителей остались четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырёх до семи лет. Сегодня весь день мы работаем с родственниками, ведутся переговоры по усыновлению. Один ребенок — инвалид, в отношении него решается вопрос по определению в специализированный интернат, — рассказала представитель администрации. — Тут соединились две семьи. У мужчины от первого брака двое сыновей, жена умерла четыре года назад. У его второй супруги тоже двое детей от первого брака. Их родной отец жив. Он работает на Севере. С ним тоже состоялся разговор. Он выехал к детям, надеемся, что не откажется».

В воскресенье, 23 июля, погибших супругов и их двухлетнего малыша похоронили.

В администрации района на этой неделе решится вопрос по сбору материальной помощи детям, оставшимся без родителей. О сборе средств в поддержку детей накануне вечером объявили общественники в соцсети.

Как сообщалось ранее, вечером 17 июля машина, в салоне которой находились супруги и маленький ребенок, скатилась в реку Таналык в Хайбуллинском районе, между селами Акъяр и Новый Зирган у Черного камня. 37-летний мужчина, его 29-летняя жена и ребенок погибли. Предположительная причина смерти — утопление.