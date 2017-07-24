Учалинский ГОК завершил гидравлические испытания комплекса пастового сгущения Фото: УГОК Учалинский ГОК завершил гидравлические испытания комплекса пастового сгущения Фото: УГОК

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершились гидравлические испытания комплекса пастового сгущения хвостов (отходов) обогатительной фабрики. Пробные работы проводились на сгустителях – специальных емкостях объемом 9 тыс. м3, в которых хвосты обогащения будут смешиваться с флокулянтом (химическим реагентом) для получения пасты необходимой плотности. Цель испытаний – определить прочность металлоконструкций, сварочных соединений и герметичность запорной арматуры трубопроводов, а также самих сгустителей.

«Во время испытаний оба сгустителя диаметром 37 метров были заполнены водой, — рассказывает начальник Цеха технологических гидротехнических сооружений УГОКа Рафаэль Якупов. — Таким образом, мы отследили часть технологического процесса, в частности, как вода подается в сгустители, проходит переливные пороги и попадает в бак верхнего слива, а затем — в аварийный сброс. Результатами испытаний мы остались довольны».

Строительство комплекса пастового сгущения находится на стадии завершения. Основная часть работ выполнена. Осталось закончить работы по устранению недочетов в части монтажа дополнительных задвижек в технологическом здании, произвести рихтовку пульповодов и водоводов, достроить пожарный резервуар и благоустроить территорию.

Комплекс призван решить две задачи: отказаться от изъятия земель для строительства нового хвостохранилища (емкость действующего хвостохранилища исчерпана) и рекультивировать чашу отработанного карьера Учалинского месторождения, которая будет заполняться полученной пастой. Реализация проекта по сгущению хвостов обогащения позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Согласно сводно-сметному расчету, общая стоимость проекта составляет порядка 1, 4 млрд рублей.