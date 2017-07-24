Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.93

EUR 68.66

24 июля Понедельник

Уфа   °

Команда Уфимского района - чемпион Сельских игр по футболу-2017

СПОРТ

Команда Уфимского района - чемпион Сельских игр по футболу-2017 Фото: Дмитрий Слезин

Команда Уфимского района - чемпион Сельских игр по футболу-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Стерлитамаке на поле ЦВР «Надежда» состоялся финал Сельских игр-2017 по футболу среди команд муниципальных районов с центром — сельским поселением. В финале сыграло восемь команд, разделенных на две подгруппы.

Чемпионом стала дружина Уфимского района, победившая во всех своих матчах.

В подгруппе «уфимцы» обыграли Бураевский район — 2:1, Чишминский — 4:1 и Хайбуллинский — 1:0.

В решающих играх, в полуфинале были сильнее хозяев поля — Стерлитамакского района — 2:0, голами отметились Дмитрий Иванов и Динар Исмагилов.

В Финале с тем же счетом был побежден коллектив Куюргазинского района, благодаря голам того же Исмагилова и его коллеги по жуковскому «Старту-Альтаиру» Николая Заболотного.

Отметим, что чемпионом в другой группе — среди команд муниципальных районов с центром — городским поселением стал Туймазинский район. Примечательно, что теперь болельщиков ждет своеобразная Лига Сельских чемпионов. Ведь и в одной из ближайших игр чемпионата республики по футболу «Старт-Альтаир» примет туймазинский «Спартак» — обе команды борются за медали турнира, да и в полуфинале Кубка Башкортостана-2017 эти коллективы встретятся в начале августа.

Теги: футбол, Сельские игры
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть