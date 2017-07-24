Команда Уфимского района - чемпион Сельских игр по футболу-2017 Фото: Дмитрий Слезин Команда Уфимского района - чемпион Сельских игр по футболу-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Стерлитамаке на поле ЦВР «Надежда» состоялся финал Сельских игр-2017 по футболу среди команд муниципальных районов с центром — сельским поселением. В финале сыграло восемь команд, разделенных на две подгруппы.

Чемпионом стала дружина Уфимского района, победившая во всех своих матчах.

В подгруппе «уфимцы» обыграли Бураевский район — 2:1, Чишминский — 4:1 и Хайбуллинский — 1:0.

В решающих играх, в полуфинале были сильнее хозяев поля — Стерлитамакского района — 2:0, голами отметились Дмитрий Иванов и Динар Исмагилов.

В Финале с тем же счетом был побежден коллектив Куюргазинского района, благодаря голам того же Исмагилова и его коллеги по жуковскому «Старту-Альтаиру» Николая Заболотного.

Отметим, что чемпионом в другой группе — среди команд муниципальных районов с центром — городским поселением стал Туймазинский район. Примечательно, что теперь болельщиков ждет своеобразная Лига Сельских чемпионов. Ведь и в одной из ближайших игр чемпионата республики по футболу «Старт-Альтаир» примет туймазинский «Спартак» — обе команды борются за медали турнира, да и в полуфинале Кубка Башкортостана-2017 эти коллективы встретятся в начале августа.