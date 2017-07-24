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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший четырехлетнего мальчика

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Давлеканово на улице Элеваторской произошел наезд на ребенка. Водитель с места ДТП скрылся.

По данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, под грузовик, предположительно, КамАЗ, попал четырехлетний мальчик. Ребенок скончался на месте аварии.

По предварительным данным, грузовик ехал со стороны хлебокомбината в направлении выезда из города, к трассе Чишмы — Киргиз-Мияки.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Подробности случившегося уточняются.

«Располагающих какой-либо информацией просим сообщить в ближайший отдел полиции», — обратились в ГИБДД к гражданам.

Теги: ДТП, дети
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