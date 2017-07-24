Мэр Нефтекамска представил в Краснодаре опыт по благоустройству городской среды Фото: автор Мэр Нефтекамска представил в Краснодаре опыт по благоустройству городской среды Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Опыт по благоустройству городской среды представил глава администрации города Нефтекамска Рашит Давлетов на Всероссийском форуме в Краснодаре. В течение последних 10 лет в городе сохраняется положительная динамика прироста населения. Нефтекамск входит в число моногородов России.

Градоначальник рассказал, что город имеет двухмиллиардный бюджет, 70 процентов которого идет на социальную сферу. В связи с этим на благоустройство направляются не те средства, которые необходимы.

По словам Рашита Давлетова, в этом смысле партийные проекты «Единой России» просто неоценимы.

«В формировании программы современной городской среды участвовало 5167 жителей. Это почти 6% трудоспособного населения города», — рассказал мэр Нефтекамска. — Целый месяц программа находилась на общественном обсуждении. Жители могли внести в нее свои замечания и предложения».

В итоге объекты были выбраны сообща. При разработке и утверждении дизайн-проектов благоустройства в основу легли пожелания граждан.

«На формирование городской среды выделено более 58 миллионов рублей федеральных и республиканских средств. Сегодня полным ходом идут работы. Из 19 запланированных дворовых территорий многоквартирных домов завершено уже восемь. Активно ведутся работы еще в четырех дворах».

По словам мэра, завершается благоустройство и озеленение Аллеи памяти Великой Отечественной войны с бюджетом в 19 млн рублей. Здесь будет обновлено освещение, заменена дорожная плитка и установлены современные архитектурные объекты.

Рашит Давлетов подробно рассказал, как в республике проходит конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры на основе местных инициатив. В Нефтекамске в этом году будут реализованы 14 инициатив на общую сумму 17 млн рублей.

В рамках программы развития моногородов нефтекамцы реализуют проект «Пять шагов к благоустройству повседневности». Уже намечен ремонт улицы Дорожной на сумму 124 млн рублей.

Помимо этого в рамках проекта «Реальные дела» в прошлом году были установлены 84 детские спортивные площадки.

В Краснодаре начал работу форум «Единой России» «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. Делегацию республики возглавил спикер регионального парламента Константин Толкачев. Своим опытом реализации проекта делятся представители администрации столицы Башкортостана, городов Белорецк, Нефтекамск, Министерства ЖКХ.