Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.93

EUR 68.66

24 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса

ОБЩЕСТВО

В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса Фото: сайт ММПС РБ

В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса Фото: сайт ММПС РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса. Такая возможность представится в рамках летнего регионального молодежного форума «Основы научной и инновационной деятельности», который пройдет на площадке Министерства промышленности и инновационной политики РБ с 3 по 5 августа.

По словам куратора проекта Дили Ишкуватовой, участники также получат новые знания по коммерциализации результатов своих исследований и управлению инновациями, обсудят новые возможности и актуальные вопросы.

Будут представлены грантовые программы «УМНИК», СТАРТ, «Ты — предприниматель», программы фонда Сколково; состоится круглый стол на тему «Наука + бизнес: опыт и новые возможности», совещание по поддержке науки и инноваций в РБ и молодёжных инициатив, конкурс инновационно-технологических проектов. Инвестор из Москвы проведет мастер-класс «Как и на каких условиях получить инвестиции в свой инновационный проект».

Закрытие форума и награждение участников состоится в загородном клубе «Фазенда».

Подробная программа опубликована на сайте молодежно-спортивного ведомства РБ.

Участвовать в форуме смогут авторы стартапов и бизнес-проектов в сфере информационных и высоких технологий (машиностроение, авиатехнологии, нефтехимия, биотехнологии, медицина, финтех, приборостроение). Для этого им необходимо зарегистрироваться здесь, а также в АИС «Молодежь России».

В срок до 2 августа включительно нужно заполнить регистрационную анкету, выслать презентацию своего проекта на электронную почту info@way2innovations.ru.

По всем организационным вопросам обращаться к Диле Ишкуватовой: ishkuvatova.di@yandex.ru, 8-927-921-75-21.

Организаторы форума: Министерство молодёжной политики и спорта РБ, Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз молодых учёных» в РБ, «Путеводитель по инновациям».

Теги: молодежный форум, наука, молодежь
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть