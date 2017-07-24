В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса Фото: сайт ММПС РБ В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса Фото: сайт ММПС РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе студентам, инноваторам и технологическим предпринимателям расскажут о создании инновационно-технологического бизнеса. Такая возможность представится в рамках летнего регионального молодежного форума «Основы научной и инновационной деятельности», который пройдет на площадке Министерства промышленности и инновационной политики РБ с 3 по 5 августа.

По словам куратора проекта Дили Ишкуватовой, участники также получат новые знания по коммерциализации результатов своих исследований и управлению инновациями, обсудят новые возможности и актуальные вопросы.

Будут представлены грантовые программы «УМНИК», СТАРТ, «Ты — предприниматель», программы фонда Сколково; состоится круглый стол на тему «Наука + бизнес: опыт и новые возможности», совещание по поддержке науки и инноваций в РБ и молодёжных инициатив, конкурс инновационно-технологических проектов. Инвестор из Москвы проведет мастер-класс «Как и на каких условиях получить инвестиции в свой инновационный проект».

Закрытие форума и награждение участников состоится в загородном клубе «Фазенда».

Подробная программа опубликована на сайте молодежно-спортивного ведомства РБ.

Участвовать в форуме смогут авторы стартапов и бизнес-проектов в сфере информационных и высоких технологий (машиностроение, авиатехнологии, нефтехимия, биотехнологии, медицина, финтех, приборостроение). Для этого им необходимо зарегистрироваться здесь, а также в АИС «Молодежь России».

В срок до 2 августа включительно нужно заполнить регистрационную анкету, выслать презентацию своего проекта на электронную почту info@way2innovations.ru.

По всем организационным вопросам обращаться к Диле Ишкуватовой: ishkuvatova.di@yandex.ru, 8-927-921-75-21.

Организаторы форума: Министерство молодёжной политики и спорта РБ, Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз молодых учёных» в РБ, «Путеводитель по инновациям».