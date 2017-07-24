В России впервые за три года выросло производство стройматериалов Фото: Олег Яровиков В России впервые за три года выросло производство стройматериалов Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На российском рынке производства стройматериалов наблюдается рост — впервые с 2014 года. С тех пор производство падало примерно на 10% в год. По итогам второго квартала оно выросло на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Известия». Вслед за этим — через 3-4 месяца, последует рост строительных работ, уверены эксперты, которые обосновывают свои выводы на многолетних наблюдениях за рынком.

«Очевидно, что прекращается падение реальных денежных доходов населения, растут реальные зарплаты. Сложился огромный отложенный спрос на товары длительного пользования, в том числе на жилье, по всей видимости, его начнут к осени удовлетворять», — полагают эксперты.