В Башкирии МЧС предлагает жителям подписаться на рассылку штормовых и экстренных предупреждений Фото: автор В Башкирии МЧС предлагает жителям подписаться на рассылку штормовых и экстренных предупреждений Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану предлагает местным жителям подписаться на бесплатную рассылку штормовых и экстренных предупреждений, а также оперативных событий. Информация будет приходить на электронную почту.

«Вас проинформируют не только о прогнозируемом событии, но и дадут рекомендации о мерах безопасного поведения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На сайте республиканского МЧС необходимо перейти в раздел «Подписаться на рассылку», указать свою электронную почту и поставить галочки на интересующую рубрику. Процедура займет меньше минуты.