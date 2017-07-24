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24 июля Понедельник

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В Башкирии МЧС предлагает жителям подписаться на рассылку штормовых и экстренных предупреждений

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предлагает жителям подписаться на рассылку штормовых и экстренных предупреждений Фото: автор

В Башкирии МЧС предлагает жителям подписаться на рассылку штормовых и экстренных предупреждений Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану предлагает местным жителям подписаться на бесплатную рассылку штормовых и экстренных предупреждений, а также оперативных событий. Информация будет приходить на электронную почту.

«Вас проинформируют не только о прогнозируемом событии, но и дадут рекомендации о мерах безопасного поведения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На сайте республиканского МЧС необходимо перейти в раздел «Подписаться на рассылку», указать свою электронную почту и поставить галочки на интересующую рубрику. Процедура займет меньше минуты.

Теги: МЧС
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