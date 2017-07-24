Дети-конструкторы из Башкирии приняли участие в работе авиасалона МАКС-2017 Фото: СоюзМаш Дети-конструкторы из Башкирии приняли участие в работе авиасалона МАКС-2017 Фото: СоюзМаш

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Юные изобретатели из Башкирии приняли участие в работе Международного авиакосмического салона МАКС-2017. В подмосковном Жуковском побывали ученик уфимского лицея №60 Максим Кожевников и Даниил Челышев из мелеузовской гимназии №1. На фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!» участники от республики представили модели «ВЖИК 5 винтов» и «МАКСБАС». Работы юных авиаконструкторов отмечены дипломами фестиваля и медалями от КБ «Сухой». Поездка детей была организована Союзом машиностроителей России.

Всего в фестивале приняли участие 170 человек — дети и молодежь в возрасте от 5 до 30 лет из 75 регионов страны, их наставники и учителя, а также партнеры по международному сотрудничеству — участники из Чехии, Болгарии, Индии, Китая и других стран.