Спортсмены Башкирии завоевали девять медалей на XXIII Сурдлимпийских летних играх в Турции

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Спортсмены Башкортостана завоевали девять медалей на XXIII Сурдлимпийских летних играх в турецком городе Самсун.

По данным Минспорта РБ, победителями стали дзюдоисты Рустем Ахметов (весовая категория свыше 100 кг) и Ринат Кадыров (в/к до 90 кг).

Серебряные награды соревнований в командных турнирах завоевали бадминтонистка Карина Хакимова и дзюдоисты Лиана Тимашева, Михаил Сидоров, Ринат Кадыров и Заур Беданоков.

Также Заур Беданоков стал серебряным призером в личном турнире в весовой категории до 81 кг, а Лиана Тимашева завоевала «бронзу» в весовой категории до 57 кг.

Кроме того, бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал студент Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Илья Тришкин, но он выступает за Саратовскую область.

После четырех соревновательных дней сборная России упрочила свое лидерство в общекомандном зачете с 28 золотыми, 21 серебряной и 10 бронзовыми наградами. Второе место занимает команда Украины (6-8-14), третье — сборная Республики Корея (6-6-6), привели данные в федеральном Минспорта.

Летние игры в Турции завершатся 30 июля.

Справка. Сурдлимпийские игры — международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленно от Паралимпийских игр. Спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты.