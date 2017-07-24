В Уфе возбуждено уголовное дело по факту гибели врача-травматолога от удара током Фото: Андрей Старостин В Уфе возбуждено уголовное дело по факту гибели врача-травматолога от удара током Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе следственное управление завершило доследственную проверку по факту гибели местного жителя от удара электрическим током. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как сообщалось ранее, 45-летний врач-травматолог и его жена 18 июля приехали в микрорайон Инорс посмотреть, как продвигается строительство дома, где они купили квартиру. Супруги увидели, что башенный кран частично разобран. Врач подошел к забору, чтобы посмотреть на стройплощадку. Его жена в этот момент набирала номер строительной компании. Тут она увидела, что муж безжизненно повис на заборе. Смерть наступила мгновенно.

В пресс-службе республиканского Следственного комитета проинформировали, что изоляция электрокабеля, проходившего под забором, перетерлась. Металлическое ограждение соприкасалось с проводом и было под напряжением. Следователи уже установили, что земельный участок с приостановленным строительством находится в аренде у ООО «СтроительГрупп».

«Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего», — заявили в ведомстве.