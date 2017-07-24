Стало известно, много ли в Башкирии трудоголиков - исследование Фото: Ксения Калинина Стало известно, много ли в Башкирии трудоголиков - исследование Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В прошлую субботу, 22 июля, страна отмечала неофициальный праздник «День трудяги». Праздник посвящен трудоголикам — тем, кто постоянно задерживается на работе, сосредоточен на показателях, продвижении и карьерном росте.

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили более 50 тысяч резюме, размещенных в Башкортостане за последний месяц, и выяснили примерное количество потенциальных трудоголиков.

В ходе исследования выяснилось, что около 1% соискателей отметили в своем резюме «готов к переработкам». При этом 79% из них — мужчины. Чаще всего такая метка встречается у тех, кто ищет работу в сферах «Производство» (34%), «Добыча сырья» (29%) и «Строительство» (21%), следом идут топ-менеджеры (10%) и специалисты в области «продажи» (8%). Большинство тех, кто «готов к переработкам», разместили резюме в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Если говорить о работодателях Башкортостана, то 1,5% из них заранее предупреждают кандидатов о необходимости переработок. Большинство из них ищет сотрудников в сферах «Производство» (41%), «Строительство» (26%) и «Транспорт» (12%). При этом предлагаемые зарплаты для них не отличаются от средних по рынку.

«По данным недавнего опроса, 45% соискателей Республики Башкортостан считают себя трудоголиками. Причины разные: 32% постоянно думают о работе в свободное время, 27% берут на себя необязательные задачи, 22% видят работу во сне, 17% постоянно читают корпоративную почту. При этом те, кто признал свой трудоголизм, отмечают, что сама жизнь требует от них выкладываться по максимуму. Каждый третий уверен, что это сугубо его вина, каждый десятый обвиняет работодателя, — отметила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. — Сами работодатели признаются, что смотрят больше на показатели сотрудника, а не на количество часов, проведенных на работе. Некоторым даже не особо важно, сколько часов работает сотрудник, им важен результат: если сотрудник выполняет дела в срок, то будет ценнее, чем трудоголик, засиживающийся на работе, но справляющийся хуже».