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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии несколько работников предприятия отравились метаном, один скончался

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии несколько работников предприятия отравились метаном, один скончался Фото: автор

В Башкирии несколько работников предприятия отравились метаном, один скончался Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию утром 23 июля поступило сообщение о госпитализации пяти рабочих Давлекановского предприятия МУП «Горкомсервис». Один из них скончался. По данному факту республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в этот день четверо сотрудников предприятия выполняли аварийные работы в колодце на улице Солнечной в Давлеканово. Один спустился и потерял сознание, остальные пытались оказать ему помощь. Все четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Также госпитализировали водителя. У всех имеются признаки отравления, предположительно метаном. Один из пострадавших — 60-летний мужчина — скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги: СКР по РБ
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