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24 июля Понедельник

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В Уфе на берегу реки Белой рыбаки нашли гранату

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе на берегу реки Белой рыбаки нашли гранату Фото: автор

В Уфе на берегу реки Белой рыбаки нашли гранату Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на берегу реки Белой в районе улицы Пугачёва рыбаки обнаружили предмет, похожий на ручную гранату. Они немедленно позвонили в полицию. По указанному адресу прибыла саперная группа ОМОНа Росгвардии. Было установлено, что найденный предмет является учебной гранатой с надписью «муляж» на корпусе и никакой опасности не представляет.

В пресс-службе республиканской Росгвардии отметили, что не во всех случаях тревога бывает ложной.

«Если вы обнаружили подозрительный предмет, то по возможности выясните, кто именно мог его оставить. Не пытайтесь самостоятельно осмотреть или переместить предмет. Отойдите на безопасное расстояние или найдите надежное укрытие. Сообщите о находке в экстренные службы и дождитесь их прибытия. Не допускайте приближения посторонних лиц к подозрительному предмету», — дали советы гражданам в ведомстве.

За прошлый месяц спецподразделения Росгвардии 11 раз выезжали для проверки подозрительных предметов.

Теги: Росгвардия, опасные предметы
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