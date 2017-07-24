Шахматисты Башкирии сражаются в сильном по составу турнире Спартакиады учащихся России Фото: www.ruchess.ru Шахматисты Башкирии сражаются в сильном по составу турнире Спартакиады учащихся России Фото: www.ruchess.ru

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Таганроге стартовала VIII летняя Спартакиада учащихся России. Шахматный турнир собрал звездный состав участников. В Таганрог прибыли делегации из полутора десятков регионов.

Среди участников шахматной Спартакиады — девять победителей юношеских первенств Европы: Тимур Фахрудтинов (Свердловская область), Кирилл Шубин (Санкт-Петербург), Сергей Лобанов (Санкт-Петербург), Анна Кочукова (Воронежская область), Екатерина Гольцева (Нижегородская область), Алексей Сорокин (Алтайский край), Александра Мальцевская (Ростовская область), Елизавета Соложенкина (Ленинградская область), Полина Шувалова (Москва); чемпионы мира в своих возрастных категориях: Семен Ломасов и Александра Оболенцева (оба — Москва).

На соревнования также приехали более 30 призеров первенств России в своих возрастных категориях.

Среди участников — один международный мастер, 11 мастеров ФИДЕ, два женских международных мастера, 11 женских мастеров ФИДЕ.

Рейтинг-фаворитом является московская городская команда. После двух стартовых туров она ожидаемо лидирует в первой группе.

В первом туре команда Башкортостана (Артур Гайфуллин (Октябрьский), Динар Абелгузин (Уфа), Юлия Григорьева (Уфа), Камилла Байбурина (Чишмы) выиграла 2,5:1,5 у сборной Алтайского края.