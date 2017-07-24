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БСК продолжает поэтапную реконструкцию колонного оборудования

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

БСК продолжает поэтапную реконструкцию колонного оборудования Фото: БСК

БСК продолжает поэтапную реконструкцию колонного оборудования Фото: БСК

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

На производстве кальцинированной соды пущена в работу очередная карбонизационная колонна. Объем инвестиций, вложенных компанией в модернизацию колонного оборудования начиная с 2013 года, уже составил более 1,4 млрд рублей.

Замена колонного оборудования — самый масштабный инвестиционный проект на производстве кальцинированной соды. По своим объемам и значимости он входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. В течение нескольких лет БСК ведет поэтапную модернизацию колонного оборудования на производстве кальцинированной соды, благодаря чему треть колонн уже заменены. К 2020 году компания планирует заменить всё колонное оборудование. Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей.

 — Сегодня Башкирская содовая компания производит около 65% всей отечественной кальцинированной соды. Проведение масштабной модернизации позволит не только увеличить имеющиеся объемы производства, но сохранить лидирующие позиции на рынке, — говорит заместитель генерального директора по технической политике АО «БСК» Федор Афанасьев.

Теги: БСК
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