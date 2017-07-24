В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП - видео Фото: группа «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»/ Виктория Бадаева







В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП - видео Фото: группа «БашДТП»

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе Уфа — Стерлитамак около деревни Байкал утром 24 июля произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Очевидцы опубликовали фотографии и видео с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». По ним видно, что серьезно повреждены ВАЗ-2110 и «Шкода», у фуры спущены колеса, а еще один автомобиль оказался за пределами проезжей части.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.