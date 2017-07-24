В Башкирии «Реальные дела» делаются в восьми поселках Альшеевского района Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Башкирии «Реальные дела» делаются в восьми поселках Альшеевского района Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Альшеевском районе партийный проект «Реальные дела» осуществляется в восьми поселках. Среди них — асфальтирование дорог и ремонт клубов в селах Крымский, Уразметово и Никифарово, ремонт ограждения школы села Кипчак-Аскарово, капитальный ремонт водопровода в деревне Зеленый Клин. Самым масштабным проектом в районе станет благоустройство парка имени Ленина в райцентре Раевском. На сегодняшний день уже завершены работы по текущему ремонту ограждения детсада села Новосепяшево.

«На сегодняшний день проведены почти все аукционы, заключены договоры с подрядчиками. Как и всегда, мы тесно сотрудничаем с депутатами для максимального выполнения наказов жителей нашего района. На поддержку альшеевских проектов по благоустройству из республиканского бюджета выделено 2,85 млн рублей», — сообщила руководитель местного исполкома «Единой России» Раиса Козловская.