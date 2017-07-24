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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии водолазы нашли в пруду автомобиль с трупами мужчин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водолазы нашли в пруду автомобиль с трупами мужчин Фото: группа «Уфа — Затонский вестник», Vk

В Башкирии водолазы нашли в пруду автомобиль с трупами мужчин Фото: группа «Уфа — Затонский вестник», Vk

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в пруду Буздякского района водолазы обнаружили машину «Лада Калина». Внутри машины были найдены два трупа. Мужчин искали в течение недели. Об этом сообщает группа «Уфа — Затонский вестник».

Супруга одного из погибших рассказала, что 16 июля её муж еще выходил на связь, а 17 июля телефон был недоступен.

Сейчас проводятся все необходимые экспертизы для установления причин трагедии.

Погибшие проживали в селе Кандры Туймазинского района. По словам родственников, похороны состоятся во вторник.

Теги: ЧП, происшествие на воде
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