БМК увеличил продажи высокомаржинальной продукции

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в первом полугодии 2017 года на 5,5% увеличил долю реализации высокомаржинальных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за шесть месяцев БМК реализовал более 237 тыс. тонн метизов, что составляет 101% к аналогичному периоду 2016 года.

Значительный рост продаж, более чем в 2,6 раза, пришелся на нержавеющие виды продукции: проволоку, прутки, профили и канаты для различных отраслей промышленности.

На 42% и 34% соответственно выросли отгрузки стальной сетки для строительства производственных и гражданских объектов и стальных фасонных профилей для изготовления крепежных изделий для автопрома. Также на 23% увеличились продажи стальной проволоки, в том числе высокопрочной для изготовления железобетонных шпал – на 42%, шарикоподшипниковой для производства шариковых и роликовых подшипников – на 11%. На 20% увеличилась реализация арматурных прядей для железобетонных изделий, на 8% – стальной холоднокатаной ленты для автопрома, ВПК и мебельной промышленности.

«Увеличить продажи метизов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке нам удалось в большей степени за счет производства как традиционной, так и новой импортозамещающей продукции из нержавеющих марок стали, выплавляемых на «Ижстали», по различным зарубежным стандартам. А также за счет роста спроса на строительном рынке», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

АО «Белорецкий металлургический комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди, грузозахватные приспособления. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.