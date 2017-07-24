Башкирия в федеральных СМИ: к победе – без настроя, «Кроношпан» звереет, башкирский партизан Безруков

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В федеральных СМИ — шквал сообщений и комментариев о матчах второго тура Российской премьер-лиги, и в центре внимания ФК «Уфа». Еще бы, ведь она играла с чемпионом – московским «Спартаком» и «отобрала» у него очки. Кто у кого отобрал, еще неизвестно, ведь итог встречи – нулевая ничья. ТАСС приводит оценки двух специалистов, имеющих отношение к уфимскому клубу.

«Ничейный результат матча второго тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Спартаком" закономерен». Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. И эта мысль прослеживается в большинстве отчетов о матче.

Более оригинальными оказались суждения защитника Дмитрия Живоглядова. Он утешил болельщиков, что «перед "Уфой" не стоит задачи быть в восьмерке по итогам чемпионата России». Другая цитата вообще озадачивает. «Особенного настроя не было, выходили как на обычный матч — играть на победу, — сообщил защитник. — Нам есть к чему стремиться, двигаемся дальше».

Тоже несколько необычным выглядит заголовок в «Известиях»: «Европейских ланей собирается завести завод «Кроношпан» в Уфе». Оказывается, на территории завода «Кроношпан» в Уфе собираются построить вольер и разместить в нем европейских ланей, чтобы посетители могли посещать зоопарк и любоваться животными, подтверждающими абсолютную экологичность производства.

«Новая газета», переживая о судьбе получившего пожизненный срок бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, недоумевает: уже два раза подавал президенту прошение о помиловании – и никакой реакции. Уже и Михаила Ходорковского помиловал, и Надежду Савченко. А недавно и бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева помиловать пообещал, а Пичугин-то чем хуже?

В Башкирии завершился очередной этап гуманитарного автопробега «Державный покров — Большая Россия», участники которого посетили уже более 20 городов, — сообщает ИА REGNUM.

Мероприятия в рамках акции начались в Будзякском районе 21 июля и завершились 23 июля в Уфе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники автопробега, акция стартовала 12 июня в Магадане и будет завершена 20 августа в Донецке, её конечная цель — «помощь жителям Новороссии, особенно детям».

Уроженца Башкирии Николая Киселева очень чтят в Израиле, поскольку в годы Великой Отечественной войны он вывел из окружения 218 евреев. Даже фильм сняли «Список Киселева». Не остались в долгу и россияне, о чем сообщает «Российская газета» под заголовком «Сергей Безруков сыграет башкирского партизана».

Лента будет носить название "Большая земля" и претендует на поддержку "Фонда кино", режиссер фильма – супруга Безрукова Анна Матисон. По словам режиссера, к проекту привлекут "как можно больше артистов-евреев со всего мира". Бюджет "Большой земли" — 120 миллионов рублей, у "Фонда кино" просят шестьдесят.

Необычный показ прошел в столице Башкирии. Модели старше 50 лет вышли на «Подиум зрелой красоты» в Уфе, — сообщает «Комсомольская правда». О главной модели говорит заголовок: «В Уфе на подиум вышел 99-летний дедушка». Разумеется, 99-летний Кашфельгилем Гадельшин по-настоящему покорил всех зрителей.

Было бы ретушированием действительности, если бы федеральные СМИ умолчали о различных авариях со смертельным исходом, ЧП и другой «чернухе». Респектабельный "Интерфакс" тоже публикует подборочку: «Два жителя Уфы ранены из травматического пистолета», «Бухгалтер уфимского управления по благоустройству отделалась условным сроком за хищение 3 млн рублей», «Уфимский чиновник подозревается в получении взятки в размере 1,3 млн рублей».

Впрочем, ничего лишнего, обо всем этом уже написали местные журналисты.