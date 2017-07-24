В Башкирии прекращены поиски 51-летнего Юрия Никифорова Фото: Александра Коптелина В Башкирии прекращены поиски 51-летнего Юрия Никифорова Фото: Александра Коптелина

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прекратились поиски 51-летнего Юрия Никифорова. «Нашли в субботу, 22 июля. Сегодня похороны. Утонул», — сообщила агентству «Башинформ» племянница погибшего Александра Коптелина.

Мужчина пропал вечером 14 июля на реке Дема, около деревень Кучумово и Кара-Якупово Чишминского района. Уфимец отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Его автомобиль и вещи были найдены на берегу реки рядом с местом рыбалки.