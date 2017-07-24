На уфимском ипподроме «Акбузат» приз «Большой Уфимский» завоевала наездница Ксения Морозова Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» На уфимском ипподроме «Акбузат» приз «Большой Уфимский» завоевала наездница Ксения Морозова Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов /.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова накануне прошел Праздник рысистого коннозаводства с розыгрышем главных летних призов для лошадей рысистой породы. Состоялись и скачки.

Центральным событием спортивного дня стал розыгрыш Приза «Большой Уфимский» (Дерби). Как и всегда, он проходил в три гита на классической дистанции 1600 метров. Зрители смогли увидеть бескомпромиссную и азартную борьбу лучших рысаков ипподрома.

В первом гите неожиданную победу одерживает гнедой жеребец Шериф Син под управлением молодой наездницы Ксении Морозовой с высоким результатом в две минуты 5,4 секунды. Последующие места занимают Платон, Восторг, Берзэ и Эстафета Син. Выступление Берзэ можно назвать не совсем удачным, поскольку эта гнедая кобыла имеет очень высокий личный результат в две минуты 2 секунды ровно. Долгое время она держалась на втором месте. Но на финишной прямой допустила сбой и отстала.

Во втором гите Шериф Син вновь одержал убедительную победу, пробежав дистанцию на 0,5 секунды быстрее, чем в первом гите. Это уже окончательная победа! Последующие места заняли Берзэ, Платон, Эстафета Син и Восторг.

В третьем гите участвовали только две лошади — Берзэ с Анастасией Секисовой и Эстафета Син с Екатериной Евсеевой, которые сделали попытку улучшить свое турнирное положение. Берзэ, которая заняла первое место (две минуты 5,9 секунды), это удалось сделать. Эстафета Син также сместилась с пятого места на четвертое.

Итак, победителем самого престижного летнего приза стал гнедой жеребец Шериф Син, которого к победе привела Ксения Морозова. Призовые места заняли Берзэ, Платон и Эстафета Син.

На редкость интересной и зрелищной получилась борьба за приз Гибрида, в которой участвовали лучшие лошади рысистых пород трехлетнего возраста. Он разыгрывался в два гита на классической дистанции.

В первом гите гнедой жеребец Неформал под управлением наездника Дмитрия Кочетулина в борьбе с очень сильными соперниками пришел первым к финишу, показав резвость в две минуты 4,2 секунды. Во втором гите эта же пара поставила окончательную точку с результатом в две минуты 3,6 секунды, став победителем приза Гибрида.

Розыгрыш традиционного приза «Элиты» на дистанции 1600 метров для рысаков старшего возраста рысистых пород, который также проходил в два гита, шел по схожему сценарию.

В первом гите жеребцы Кипучий (наездник Александр Машинец) и Корунд с Натальей Евстигнеевой долгое время вели между собой упорное соперничество. Но на самом финише они, увлеченные борьбой, не заметили стремительного рывка красно-серого жеребца Абсолюта Чипа, который неожиданно пришел к финишу первым с временем две минуты 3,3 секунды. Во втором гите победителем опять стал Абсолют Чип (наездница Елена Ромашева, который смог улучшить результат первого гита на 0,7 секунды. Он и стал обладателем одного из самых престижных летних призов в российском конном спорте.

В розыгрыше Большого приза (ОКС) для кобыл трехлетнего возраста чистокровной верховой породы на дистанции 2400 метров победителем стала рыжая кобыла Амалия под седлом жокея Михаила Костюшина. Амалия стартовала первой и до самого финиша смогла сохранить преимущество, не пропустив вперед никого. Результат Амалии стал неожиданно высоким (две минуты 37,9 секунды), что позволило установить новый рекорд приза, который держался с 2015 года.

Заезд, в котором рысаки двухлетнего возраста боролись за приз «Вступительный» на дистанции 1600 метров, также порадовал любителей конного спорта. Победительница приза, гнедая кобыла Магия Лок, подошла к финишу с резвостью в две минуты 7,1 секунды. Это можно считать выдающимся результатом для рысаков этого возраста. Магия Лок улучшила свой личный показатель сразу на 20 секунд.