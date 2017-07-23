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24 июля Понедельник

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В Башкирии в разных районах машины вылетели в кювет за пределы проезжей части, есть погибшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в разных районах машины вылетели в кювет за пределы проезжей части, есть погибшие Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии в разных районах машины вылетели в кювет за пределы проезжей части, есть погибшие Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства двух трагических ДТП, произошедших в разных районах республики. Автомобилисты не справились с управлением своими автомобилями и выехали за пределы проезжей части.

Одна из аварий произошла днём, 22 апреля, на 1 км объездной автодороги Давлеканово. 38-летний местный житель за рулем «Лады Приора», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Его 34-летний пассажир, также житель Давлеканово, госпитализирован.

А уже вечером того же дня поступило сообщение о похожей аварии в Зилаирском районе в 3 км от села Сабырово. Там 51-летний местный житель, двигаясь за рулем ВАЗ-2107 со стороны села в направлении речки Сакмара, совершил съезд с дороги, после чего отечественная легковушка перевернулась.

В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Его 45-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончался, еще один пассажир получил травмы. Известно, что все они были односельчанами.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пятнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в ГИБДД по РБ.

Теги: аварии
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