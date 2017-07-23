В Башкирии водитель грузовика на уступил КаМАЗу и поплатился своей жизнью Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии водитель грузовика на уступил КаМАЗу и поплатился своей жизнью Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

22 июля, ночью, в селе Толбазы Аургазинского района, неустановленный водитель, управляя КаМАЗом с манипулятором, не уступил дорогу другому КаМАЗу с цистерной, имевшему преимущество в движении. В результате ДТП большегрузы врезались и загорелись.

Водитель, не уступивший дорогу, скончался на месте происшествия. Как подчеркнули в республиканской Госавтоинспекции, от более масштабных последствий уберегло то, что бензовоз незадолго до аварии успел выгрузить перевозимые нефтепродукты. Его пассажир, 20-летний местный житель, с травмами доставлен в больницу.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около трех тысяч нарушений ПДД, 79 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.