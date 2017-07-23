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24 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии водитель грузовика на уступил КаМАЗу и поплатился своей жизнью

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель грузовика на уступил КаМАЗу и поплатился своей жизнью Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии водитель грузовика на уступил КаМАЗу и поплатился своей жизнью Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

22 июля, ночью, в селе Толбазы Аургазинского района, неустановленный водитель, управляя КаМАЗом с манипулятором, не уступил дорогу другому КаМАЗу с цистерной, имевшему преимущество в движении. В результате ДТП большегрузы врезались и загорелись.

Водитель, не уступивший дорогу, скончался на месте происшествия. Как подчеркнули в республиканской Госавтоинспекции, от более масштабных последствий уберегло то, что бензовоз незадолго до аварии успел выгрузить перевозимые нефтепродукты. Его пассажир, 20-летний местный житель, с травмами доставлен в больницу.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около трех тысяч нарушений ПДД, 79 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Теги: аварии
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