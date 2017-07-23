Эмиль Сайфутдинов вышел на пятое место в гонке за титул чемпиона мира

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Эмиль Сайфутдинов занял пятое место на шестом этапе личного чемпионата мира по спидвею — Большом призе Великобритании, состоявшемся в столице Уэльса Кардиффе. Неудачно начав гонку — с четвертого места в первом заезде, он затем не только поправил дела, но и вышел на второе место по результатам основной части турнира. Салаватец набрал 11 очков, уступив только поляку Змарзлику (13), — столько же, сколько будущий победитель этапа поляк Яновски, которого он опередил в совместном заезде. В полуфиналы также попали датчанин Кильдеманд (10), словенец Жагар, австралиец Дойл, поляк Дудек и австралиец Холдер (у всех по 9 очков).

К сожалению, в полуфинале первая дорожка, которую Сайфутдинов выбрал сам, вместо очередной победы принесла ему ноль. Хотя Эмиль и был на выходе из стартового поворота вторым, соперники, развив большую скорость по внешнему радиусу, вскоре его обогнали. Победил Яновски, который первенствовал и в финальном заезде, где обогнал Дойла и Жагара, и в очковом зачете: 17 очков за этап против 16 у Змарзлика, который в финале сошел с дистанции.

В итоге в общем зачете на экваторе чемпионата Дойл стал единоличным лидером — 78 очков, а Яновски догнал Дудека — по 75. Четвертое-пятое места делят швед Линдгрен и Сайфутдинов — по 58 очков. Но у шведа есть победа на этапе и одно второе место, а российский гонщик только раз попадал на подиум — был вторым на предыдущем этапе.

Позади только половина чемпионата, и даже лидеры в один голос заявляют, что нынешнее положение еще ни о чем не говорит. Однако группа соискателей высших наград приобретает все более отчетливые очертания. И в этой группе все прочнее закрепляется наш земляк.

Следующий этап 12 августа в Швеции, а заключительный — 28 октября в Мельбурне (Австралия).