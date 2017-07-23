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23 июля Воскресенье

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ФК «Уфа» отобрал очки у чемпиона России

СПОРТ

ФК «Уфа» отобрал очки у чемпиона России

Фото: Олег Яровиков

ФК «Уфа» отобрал очки у чемпиона России

Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» сыграл вничью с действующим чемпионом России — московским «Спартаком». Матч 2 тура чемпионата российской Премьер-лиги в Уфе завершился со счетом 0:0.

«Спартак» не может победить второй матч кряду, «Уфа» не проигрывает в этот же период, набрав на два очка больше.

«Итог закономерен, по игре мы неплохо смотрелись. Самоотдача была на уровне, благодарен ребятам за работу. Будем двигаться дальше», — подвел краткий итог главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

«Сегодня мы сыграли хорошую игру. Но с такой цепкой командой как «Уфа», было тяжело играть. Мы не дали сопернику особых возможностей забить, но и сами не смогли реализовать свои возможности», — прокомментировал встречу наставник гостей Массимо Каррера.

«Уфа» набрала четыре очка. Следующий матч уфимцы проведут в Екатеринбурге против «Урала» 29 июля.

Теги: футбол, РФПЛ
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