В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 24 июля по 4 августа Фото: Ксения Калинина
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 24 июля по 4 августа
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 24 июля по 4 августа Фото: Ксения Калинина
УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в уфимских домах.
С 24 июля по 4 августа без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Ул. Т.Янаби, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71;
ул. С.Богородская, 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 29, 39, 45, 47, 49, 45/1;
ул. Глинки, 5, 7, 9, 11;
ул. Ферина, 1, 1/1,1/2,1/3, 1а, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 8а, 8б, 8г, 9, 9/1, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а, 17, 17/1, 18, 19/1, 21, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28;
ул. Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а;
ул. Фурманова, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23;
ул. Мишкинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12а;
Индустриальное шоссе, 123, 125;
ул. Байкальская, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 126, 127, 128;
ул. Фадеева, 7;
ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52/3, 52/4, 46, 46/1, 48/2, 52, 52/1, 46/2, 48, 50/5, 52/2;
ул. Фр.бригад, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Мушникова, 1, 1/1, 2, 2/1, 1 , 3, 4, 5, 5/1, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 11/3,11/4, 13/1, 13/5, 13/3, 13/4, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 20, 21, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5;
ул. Архитектурная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 10;
ул. Первомайская, 10, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 26, 28, 28а, 30, 30а;
ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39;
ул. Шумавцова, 1, 11, 13;
ул. Калинина, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Мира, 3, 4, 5, 7, 9, 9/3, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 30;
ул. Маяковского, 21;
ул. Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 11,14, 18, 20, 22;
ул. Нежинская, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Кольцевая, 6, 8;
ул. Пинского, 6, 8, 10;
ул. Комарова, 12, 14, 18, 18/1;
ул. Интернациональная, 13/1, 15/1, 19/1, 29, 31;
ул. С.Двинская, 8, 10, 20;
Проспект Октября, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 20, 22/2, 24, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3,
43/4, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53, 37/5, 43/5, 44/1, 44/2;
ул. Комсомольская, 18/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35, 37;
ул. Бабушкина, 17а, 19, 21/1;
ул. Ст.Халтурина, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 41, 41/1, 43, 45;
ул. Дачная, 4, 6;
ул. Добролетная, 7/2, 7/3, 7/4;
ул. Р.Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 10, 11, 12, 14, 16, 17/1, 19/5, 25/1, 21, 25, 27, 27/1, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 47, 47/1, 49, 49/1, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 47/2;
ул. Бр.Кадомцевых, 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 10/1,10/2, 10/3, 11, 11/1, 12,12/2, 13, 14,15, 16;
ул. 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;
ул. Ст.Халтурина, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59;
ул. Парковая, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9б, 10, 12, 14, 14/1, 2, 2/2, 2/3, 14/2, 16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20;
ул. Шафиева, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14;
ул. Комсомольская, 24, 26, 28, 28/1, 96/1, 96/2, 100, 100/1, 100/2, 106, 106/1;
ул. Округа Галле, 9.