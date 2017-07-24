Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой от 30 до 80 тысяч рублей Фото: Карина Камаева Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой от 30 до 80 тысяч рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

Инфекционной клинической больнице №4 г.Уфы требуется врач-инфекционист. Заработная плата – 40 тысяч рублей.

Уфимский санаторий «Радуга» примет на работу врача-терапевта, без требований к опыту работы. Зарплата – от 30 до 50 тысяч рублей.

Уфимскому предприятию «Арт-оснастка» требуется оператор станков с программным управлением. Заработная плата – от 30 до 50 тысяч рублей. Квартальные премии, соцпакет. Возможно предоставление общежития.

Это же предприятие примет на работу токаря с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Строймонтажсервис» примет на работу каменщика и облицовщика-плиточника, желательно с опытом работы. Заработная плата – от 35 до 40 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Уфаэнергоучет» примет на временную работу энергомонтажника с опытом работы не менее двух лет. Заработная плата – от 35 до 80 тысяч рублей. Место работы – Жилино, Нагаево, Нижегородка.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.