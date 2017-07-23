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23 июля Воскресенье

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В Башкирии подсчитали безработных

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии подсчитали безработных Фото: Андрей Старостин

В Башкирии подсчитали безработных Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике насчитывается сейчас свыше 21,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Такие данные агентству «Башинформ» сообщили в службе занятости населения.

Для сравнения. В начале ткущего года в регионе насчитывалось около 23,6 тысячи безработных.

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет в республике 1,08 процента против 1,17 процента в начале 2017 года.

Количество заявленных работодателями вакансий выросло за эту неделю почти на 800 новых рабочих мест и достигло 46 тысяч.

Теги: занятость населения, вакансии, безработные
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