В Башкирии сохранится жаркая погода Фото: Олег Яровиков В Башкирии сохранится жаркая погода Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе в республике сохранится жаркая погода, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 24 июля в Башкортостане ожидается переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью – от 11 – 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20 – 25 градусов.

25 июля характер погоды существенно не изменится: переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью – 11 -16 градусов тепла, днем – от 20 до 25 градусов.

Сегодня в республике дождей не ожидается. Прогнозируется жаркая, солнечная погода. Ветер неустойчивый, порывистый. Температура воздуха днем – 24 – 29 градусов.