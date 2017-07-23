Сегодня в Уфе попытаются побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На «Фестивале обнимашек» в Уфе сегодня попытаются побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту.

Фестиваль состоится у колеса обозрения «Седьмое небо» (остановка «Горсовет»). Участников ждут веселые конкурсы, танцы, песни и, конечно же, «обнимашки».

Рекорд — 79 объятий в минуту, на данный момент принадлежит индийцам. Первые попытки уфимцев посягнуть на новый мировой рекорд остались безуспешными.

Начало «Фестиваля обнимашек» — в 14 часов.