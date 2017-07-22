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22 июля Суббота

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В Бишкеке официально презентовали крупнейший в мире эпос «Манас», переведенный на башкирский язык

ОБЩЕСТВО

В Бишкеке официально презентовали крупнейший в мире эпос «Манас», переведенный на башкирский язык Фото: сайт правительства Башкортостана

В Бишкеке официально презентовали крупнейший в мире эпос «Манас», переведенный на башкирский язык Фото: сайт правительства Башкортостана

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Киргизии 22 июля состоялась презентация крупнейшего кыргызского эпоса «Манас», переведенного на башкирский язык. «Манас» включён в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе правительства Башкортостана.

Первый экземпляр переведенного на башкирский язык эпоса «Манас» был подарен главой республики Рустэмом Хамитовым президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в июне 2017 года.

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагина, в рамках международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», прошла презентация и передача части тиража. В мероприятии приняли участие ректор КНУ им. Ж. Баласагына Канат Садыков, академик НАН КР Абдыганы Эркебаев, народный писатель КР Даутов Кадыркул.

«Народы Башкортостана и Кыргызстана связывает прочная духовная связь. Мы чтим мудрость предков, уважаем и бережем национальные сказки, эпосы, обычаи и традиции. Эпос «Манас» — достояние всего человечества. Нам приятно, что теперь сказание перевели на башкирский язык, и жители нашего региона смогут познакомиться с золотой сокровищницей кыргызского народа, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов. – В ближайшее время завершатся работы по переводу на кыргызский язык памятника башкирской словесности — эпоса «Урал-батыр». Мы рады этому событию».

Над переводом сказания работала группа из пяти лингвистов ФГБУН Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН под руководством заведующего лабораторией лингвистики и информационных технологий Зинура Сиразитдинова.

Работа над техническим и литературным переводом началась в 2015 году. Два года назад в Кыргызстане с успехом прошли Дни науки и культуры Республики Башкортостан. Во время этого мероприятия, по инициативе правительства Башкортостана, был подписан договор о взаимном сотрудничестве в области гуманитарных наук между Институтом языка и литературы Академии наук Кыргызстана и Институтом истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

Иллюстрации к изданию подготовил башкирский художник Салават Гилязетдинов. Книги будут доступны общественности, в том числе выходцам из Башкортостана, проживающим в Киргизии, в крупнейших библиотеках страны, а также читальных залах вузов и школ. Книги будут переданы в фонды республиканской библиотечной системы.

Теги: международное сотрудничество, культура
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