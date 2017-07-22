В Башкирии продолжаются поиски семьи Надыргуловых — требуется помощь добровольцев Фото: группа поиска, Vk В Башкирии продолжаются поиски семьи Надыргуловых — требуется помощь добровольцев Фото: группа поиска, Vk

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане продолжаются поиски семьи Надыргуловых. Муж с с женой и маленьким ребенком 17 июля на «Шевроле Ланос» выехали на природу в сторону реки Таналык и пропали. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. В группе поиска «Вконтакте» сообщается, что требуется помощь добровольцев.

Как информировало агентство «Башинформ», отдел МВД России по Хайбуллинскому району разыскивает без вести пропавших членов семьи: 37-летнего Ильяса Надыргулова, 28-летнюю Разину Надыргулову и их двухлетнего сына Радмира. Они проживают в селе Акъяр на улице Новой, в Хайбуллинском районе. В доме у супругов остались еще четверо несовершеннолетних детей.

Личный состав полиции поднят на поиски пропавшей семьи, а также около 40 местных жителей и волонтеров.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении семьи, звонить по телефонам: 02 (полиция, для стационарных), 020 (для мобильных), 8-917-794-94-84 (волонтеры), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей – Уфа»)», — обратились к гражданам в группе поиска.