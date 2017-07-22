На Башкирию обрушился крупный град Фото: группа Метеодневник | Опасная Погода, БашДТП, Vk





На Башкирию обрушился крупный град Фото: группа Метеодневник | Опасная Погода, БашДТП, Vk

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Янаульском районе Башкортостана утром 22 июля выпал крупный град. В соцсетях очевидцы сообщили, что ледяными шариками побило часть урожая, досталось и домашним животным, а также автотранспорту.

Синоптики прогнозировали, что сегодня в некоторых районах выпадут осадки в виде града. Так и произошло в Краснокамском, Кигинском, Ишимбайском, Абзелиловском и Бирском районах.