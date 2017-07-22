В Башкирии с машинистом экструдера произошел несчастный случай на производстве Фото: Олег Яровиков В Башкирии с машинистом экструдера произошел несчастный случай на производстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на предприятии в Туймазах произошел несчастный случай с машинистом экструдера. При проведении работ по производству полипропиленовой ленты, мужчина наклонился для обрезки намотавшейся на вал нити. В этот момент его голову зажало между работающими валами экструдера.

Машинист скончался из-за травмы головного мозга с открытой черепной раной.

В Гострудинспекции сообщили, что несчастный случай связан с производством.

«Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение технологического процесса», — сказали в ведомстве.

Виновных в гибели работника оштрафовали на 190 тысяч рублей.