Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.93 ↓

EUR 68.66 ↓

22 июля Суббота

Уфа   °

В Башкирии с машинистом экструдера произошел несчастный случай на производстве

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии с машинистом экструдера произошел несчастный случай на производстве Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с машинистом экструдера произошел несчастный случай на производстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на предприятии в Туймазах произошел несчастный случай с машинистом экструдера. При проведении работ по производству полипропиленовой ленты, мужчина наклонился для обрезки намотавшейся на вал нити. В этот момент его голову зажало между работающими валами экструдера.

Машинист скончался из-за травмы головного мозга с открытой черепной раной.

В Гострудинспекции сообщили, что несчастный случай связан с производством.

«Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение технологического процесса», — сказали в ведомстве.

Виновных в гибели работника оштрафовали на 190 тысяч рублей.

Теги: производство, несчастный случай
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть