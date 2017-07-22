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22 июля Суббота

Уфа   °

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили итоги «пятничного» рейда

ОБЩЕСТВО

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили итоги «пятничного» рейда Фото: автор

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили итоги «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 21 июля прошли традиционные «пятничные» рейды. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, всего в отношении нарушителей было составлено более 4000 административных материалов. Из них 462 относятся к категории грубых, 114 факта выезда на встречную полосу, что создаёт серьезную опасность для других участников дорожного движения. 1064 нарушения допустили водители автобусов. За управление в нетрезвом состоянии задержаны 145 водителей.

«Задача профилактических мероприятий – реагирование на дорожную ситуацию, поведение водителей, пешеходов для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Одна из мер воздействия на злостных нарушителей, а также граждан, ставших нарушителями по невнимательности, – привлечение к административной ответственности», — пояснили в ГИБДД.

Ведомство продолжит свою работу по обеспечению безопасности на дорогах.

Теги: ГИБДД, профилактика
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