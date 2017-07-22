В Башкирии перевернулся Volkswagen Golf: водитель погиб Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии перевернулся Volkswagen Golf: водитель погиб
В Башкирии перевернулся Volkswagen Golf: водитель погиб Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Иглинском районе Башкортостана утром 22 июля произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что на втором километре автодороги Уфа — Охлебинино, около села Акбердино, 23-летний уфимец, ехал за рулем Volkswagen Golf. Предположительно, он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель погиб до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа.